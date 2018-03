Amazon AR View: la realtà aumentata per lo shopping

Amazon ha portato anche su Android una funzionalità della propria applicazione Shopping già presente su iOS da qualche mese: si chiama AR View e, come si può intuire già dal nome, fa leva sulle potenzialità della realtà aumentata per rendere divertenti e intelligenti gli acquisti online. Più nel dettaglio, consente di vedere come apparirebbe un mobile o un complemento d'arredo all'interno della propria abitazione, semplicemente inquadrando una parete oppure la stanza in cui ci si trova. La feature, per quanto riguarda Android, è basata sul sistema ARCore 1.0 annunciato da Google al Mobile World Congress 2018 di Barcellona.