Amazon Echo Look per scegliere l’outfit

Amazon Echo Look è la fotocamera annunciata il mese scorso dal colosso dell'e-commerce e al momento acquistabile esclusivamente negli Stati Uniti, equipaggiata con l'intelligenza artificiale dell'assistente virtuale Alexa e definita uno "style assistant", ovvero un dispositivo in grado di aiutare l'utente a scegliere il proprio outfit sulla base di quanto suggerito da algoritmi di machine learning e consigli provenienti da esperti nell'ambito della moda. Sono inclusi un processore Intel Atom x5-Z8350, un sensore da 5 megapixel e un modulo Intel RealSense SR300 per il rilevamento della profondità.