Amazon Echo Plus: smart speaker per smart home

Il nuovo Amazon Echo Plus svolge un doppio compito: altoparlante intelligente per funzioni come la riproduzione della musica in streaming o la gestione delle chiamate vocali con supporto all'assistente virtuale Alexa e hub per l'interazione con i dispositivi presenti nelle smart home. In vendita al prezzo di 149,99 dollari (le spedizioni negli Stati Uniti prenderanno il via il 31 ottobre), è disponibile in diverse colorazioni, così da andare incontro a ogni tipo di esigenza anche in termini estetici. È possibile scegliere il bundle con una lampadina smart della linea Philips Hue.