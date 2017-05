Amazon Echo Show: Alexa e display touchscreen

Il nuovo smart speaker della linea Amazon Echo, equipaggiato con l'intelligenza artificiale dell'assistente Alexa, si chiama Show. La novità principale è rappresentata dall'introduzione di un display touchscreen con diagonale pari a 7 pollici dedicato alle videochiamate e alla riproduzione dei filmati. Il resto del comparto hardware vede la presenza di processore Atom x5-Z8350, WiFi 802.11a/b/g/n dual band (2,4 e 5 GHz), Bluetooth, due altoparlanti con tecnologia Dolby, fotocamera da 5 megapixel, microfono principale e sistema per la cancellazione del rumore. Il dispositivo può anche essere utilizzato per controllare tutte le componenti delle smart home, compresi impianti di illuminazione, termostati, videosorveglianza ecc. Il lancio è fissato per il 28 giugno negli Stati Uniti, al prezzo di 229,99 dollari.