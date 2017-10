Amazon Key: il corriere consegna dentro casa

Amazon Key è il nome del sistema escogitato dal colosso dell'e-commerce per consentire ai corrieri di consegnare a domicilio la merce acquistata online, anche se nessuno si trova all'interno dell'abitazione. L'addetto, una volta raggiunto l'indirizzo del destinatario, effettua la scansione di un codice a barre presente sul pacco, inviando una richiesta alla piattaforma cloud: in caso di esito positivo, una serratura smart (prodotta da Yale o Kwikset) si aprirà e una videocamera avvierà una registrazione, a garanzia che tutto vada per il verso giusto, senza problemi di sicurezza. La comunicazione tra le componenti avviene mediante protocollo Zigbee.