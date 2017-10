Amazon presenta la nuova applicazione Kindle

Disponibile in download gratuito sulle piattaforme Google Play e App Store per Android e iOS, la nuova versione dell'app Kindle semplifica l'accesso alle funzionalità offerte e consente l'interazione con il social network Goodreads dove scoprire nuovi volumi e ricevere consigli direttamente dai membri della community. Amazon l'ha sviluppata per facilitare la lettura degli eBook su smartphone e tablet, apportandovi modifiche che vanno da una maggiore dimensione delle copertine alla possibilità di scegliere tra un tema chiaro e uno scuro più adatto alle ore serali e notturne.