Amazon presenta i nuovi tablet Fire 7 e Fire HD 8

Due nuovi tablet in arrivo dal colosso dell'e-commerce: ecco le versioni 2017 dei modelli Amazon Fire 7 (schermo da 7 pollici, 295 grammi) e Amazon Fire HD 8 (display da 8 pollici, 369 grammi), che introducono alcuni piccoli miglioramenti rispetto ai predecessori in termini di design e specifiche. Il primo è disponibile con memoria interna da 8 GB al prezzo di 69,99 euro e da 16 GB a 79,99 euro, il secondo invece con storage da 16 GB a 109,99 euro e da 32 GB a 129,99 euro. In entrambi i casi è possibile aumentare la capacità ricorrendo allo slot integrato per le schede microSD. L'arrivo in Italia è fissato per il 7 giugno.