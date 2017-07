Amazon Prime Day: le consegne

Per garantire consegne rapide a tutti coloro che acquistano online durante il Prime Day, Amazon mette in campo un imponente dispiegamento di forze: dai corrieri agli aerei della flotta Prime Air. Questo simpatico filmato segue il percorso di un pacco, dai magazzini dello store al domicilio del cliente. Per approfittare delle tante offerte e promozioni del Prime Day è sufficiente dare un salto sull'e-commerce di Amazon, navigare tra i numerosi articoli in sconto e selezionare quello che fa al caso proprio. È necessario l'abbonamento alla sottoscrizione Prime: 19,99 euro all'anno, con i primi 30 giorni di prova gratuita.