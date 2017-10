Amazon Renewed: negozio per prodotti ricondizionati

Il negozio Renewed di Amazon apre i battenti in Italia. Una vetrina in cui trovare prodotti ricondizionati, testati e certificati dal colosso dell'e-commerce e da rivenditori qualificati, per assicurare un corretto funzionamento e un aspetto pari al nuovo. Ovviamente, ad un prezzo inferiore. Viene inoltre offerta una garanzia pari ad un anno sugli acquisti. Si tratta di prodotti resi dai clienti che non li usano più o che sono passati a una versione più recente. Ci sono smartphone, laptop, fotocamere, elettrodomestici, dispositivi audio e molto altro ancora. Lo slogan scelto per il lancio è "Come nuovo, meno spese, zero preoccupazioni".