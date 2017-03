AmazonFresh Pickup: la spesa in 15 minuti

Il colosso dell'e-commerce sta per lanciare una nuova iniziativa: si tratta dei punti vendita AmazonFresh Pickup. Permetteranno di acquistare prodotti alimentari e beni di altro genere direttamente da un'applicazione mobile, per poi recarsi sul posto e ritirarli subito, senza alcuna ulteriore attesa, appena 15 minuti dopo aver inoltrato l'ordine. Un operatore si occuperà anche di caricarli nel bagagliaio, come si può vedere in questo filmato di presentazione. I primi due store apriranno i battenti nei quartieri SODO e Ballard di Seattle, accessibili dagli iscritti al servizio Prime.