AMD: le APU Ryzen 7 2700U e Ryzen 5 2500U

AMD ha presentato le nuove APU Ryzen 7 2700U e Ryzen 5 2500U (nome in codice Raven Ridge), dotate di processore quad core x86 Zen e chip grafico Vega capace di garantire prestazioni paragonabili a quelle della NVIDIA GeForce GTX 950M. Sono destinate all'integrazione in dispositivi come notebook ultrasottili, convertibili e ibridi 2-in-1. I primi due modelli annunciati sono Ryzen 7 2700U e Ryzen 5 2500U, il primo con frequenza di clock pari a 2,20 GHz (3,6 GHz in modalità turbo) e 2,00 GHz (3,60 GHz in modalità turbo). Vanno ad aggiungersi alle unità per le piattaforme desktop: Ryzen 7, Ryzen 5 e Ryzen 3.