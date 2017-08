Android 8.0 Oreo: Open Wonder

Più sicuro, più smart, più potente e più dolce che mai. Così Google ha presentato Android 8.0 Oreo, la nuova versione del suo sistema operativo destinato a smartphone e tablet, accompagnata dallo slogan "Open Wonder". Le novità introdotte vanno dall'ottimizzazione dei consumi attraverso una migliore gestione delle applicazioni in background alle prestazioni incrementate, senza dimenticare il supporto nativo alla modalità Picture-in-Picture per la riproduzione video e un set completamente ridisegnato di emoji. Il debutto riguarda in un primo momento i dispositivi della linea Pixel e i Nexus più recenti.