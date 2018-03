Android Auto: un’introduzione per gli sviluppatori

Android Auto rappresenta il progetto messo in campo da Google per conquistare l'ambito automotive. Una piattaforma che costituisce l'anello di congiunzione tra l'ecosistema mobile del robottino verde e il settore delle quattro ruote, realizzata per consentire l'accesso alle applicazioni installate su smartphone a chi si trova al volante. In questo filmato il gruppo di Mountain View invita la community di sviluppatori ad esplorarne le feature, realizzando software in grado di sfruttarne al meglio le funzionalità. Il debutto avverrà nel corso dei prossimi mesi sulle prime vetture compatibili con la tecnologia.