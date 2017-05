Due miliardi di Android nel mondo

Dal palco dell'evento I/O 2017, Google ha annunciato che ora ci sono due miliardi di dispositivi Android attivi su base mensile. Una cifra che sottolinea l'enorme crescita della piattaforma, installata ormai non più solamente su smartphone e tablet, ma presente anche a bordo di dispositivi indossabili come gli smartwatch (con Android Wear), i veicoli (Android Auto), televisori e set-top box (Android TV) e presto in arrivo anche nell'ambito IoT (Android Things). La prossima evoluzione del sistema operativo si chiama Android O e debutterà ufficialmente nei prossimi mesi, introducendo novità importanti per quanto riguarda performance e sicurezza.