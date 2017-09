Android TV: powered by Google Assistant

L'intelligenza artificiale dell'Assistente Google amplia ulteriormente il proprio raggio d'azione e arriva a interessare i dispositivi basati sulla tecnologia di Android TV, a partire da uno dei set-top box migliori tra quelli in commercio: il modello NVIDIA SHIELD TV. Il rollout raggiungerà poi i televisori della linea Sony Bravia nel corso dei prossimi mesi. Questo permette di interagire con la piattaforma in modo ancora più intuitivo, con il pieno supporto all'utilizzo dei comandi vocali. Per quanto riguarda l'Italia, il debutto avverrà non appena bigG lancerà il suo assistente virtuale nel nostro paese.

