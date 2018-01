Anteprima: Samsung Galaxy A8, hands-on

Infinity Display da 5,6 pollici (Super AMOLED, Full HD+), processore octa core, 4 GB di RAM, 32 GB di memoria interna e materiali premium per il telaio: queste alcune delle caratteristiche offerte da Samsung Galaxy A8, nuovo smartphone destinato alla fascia media del mercato. Degni di nota anche il lettore di impronte posteriore e la doppia fotocamera frontale per i selfie. Android 7.1.1 Nougat è il sistema operativo preinstallato al debutto, ma l'aggiornamento a Oreo arriverà entro marzo. Il debutto in Italia è fissato per il 25 gennaio, al prezzo di 529,00 euro, con la possibilità di scegliere tra le colorazioni nero, oro e orchid gray.