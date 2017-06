Apple HomePod, lo smart speaker con Siri

Equipaggiato con l'intelligenza artificiale dell'assistente virtuale Siri, HomePod è lo smart speaker di Apple, un dispositivo con il quale interagire mediante comandi vocali, in grado di riprodurre la musica in streaming a 360 gradi e in alta qualità, attraverso i sette altoparlanti integrati e il subwoofer centrale. La funzione Musicologist, in accoppiata con il catalogo del servizio Apple Music, interpreta le richieste dell'ascoltatore per offrire brani e playlist in linea con i suoi gusti personali. Il prodotto sarà disponibile sul mercato a partire da dicembre, al prezzo di 399 dollari.