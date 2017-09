Apple presenta iPhone 8 e iPhone 8 Plus

Telaio in alluminio e vetro per iPhone 8 e per la sua variante Plus. Gli smartphone, rispettivamente con diagonale da 4,7 e 5,5 pollici, offrono l'evoluta capacità di calcolo del nuovo processore A11 Bionic e fotocamere migliorate, senza dimenticare le funzioni pensate per sfruttare al meglio le enormi potenzialità della realtà aumentata. Introdotto anche il supporto alla ricarica wireless con tecnologia Qi. La versione con 64 GB di memoria interna del modello più piccolo costerà 699 dollari, mentre per l'edizione più grande si partirà da 799 dollari. Le colorazioni della scocca disponibili sono oro, grigio siderale e argento.