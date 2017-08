Apple presenta le novità di iOS 11

Una serie di sei filmati realizzati da Apple per illustrare le novità introdotte dal sistema operativo iOS 11 (disponibile nella versione definitiva a partire dall'autunno), in particolare per quanto riguarda i tablet iPad e iPad Pro. Si va dalla riprogettazione del dock che ospita le icone delle applicazioni sulla schermata principale all'utilizzo del pennino, dal multitasking alla possibilità di sfruttare le gesture per l'interazione con la piattaforma, senza dimenticare lo storage dei file in locale o su servizi cloud e l'invio dei documenti. La beta pubblica è già disponibile da fine giugno.

Apple iPad Pro 32GB Gold tablet - tablets (Apple, A9X, M9, 32 GB, Flash, 24.6 cm (9.7")) è oggi disponibile su Amazon a 625 €