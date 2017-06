Apple presenta il nuovo iPad Pro

Un tablet per professionisti, con un ampio display e caratteristiche studiate per essere produttivi in mobilità. Il nuovo iPad Pro integra uno schermo da 10,5 pollici (risoluzione 2224x1668, 264 ppi) con refresh rate che arriva a 160 Hz, mentre l'elaborazione dei dati è affidata al chip A10X Fusion con CPU da 6 core e GPU da 12 core. Presenti anche due fotocamere (le stesse di iPhone 7): una posteriore da 12 megapixel e una frontale da 7 megapixel. Garantita la piena compatibilità con Apple Pencil e Smart Keyboard, mentre il sistema operativo preinstallato al lancio è iOS 11. Per quanto riguarda i prezzi, si parte da 739 euro per la configurazione base.