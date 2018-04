Apple Pencil per scrivere appunti su iPad

Il nuovo iPad da 9,7 pollici introduce il supporto nativo all'utilizzo di Apple Pencil. Il pennino della mela morsicata può essere utilizzato per scrivere appunti e promemoria a mano libera direttamente sul display del tablet, così come per disegnare o dipingere, proprio come si farebbe con una biro, una matita o un pennello. Tra le applicazioni che offrono la piena compatibilità con questa tecnologia c'è anche Notes, con un motore di ricerca interno per trovare facilmente gli elementi archiviati. Il device di Cupertino diventa così sempre più versatile e funzionale, per lo studio, la produttività e per i creativi.