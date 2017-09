Apple Watch Series 3: waterproof e LTE

La nuova evoluzione dello smartwatch "made in Cupertino" si chiama Apple Watch Series 3. Un orologio intelligente basato sulla tecnologia watchOS 4, con funzionalità inedite dedicate all'attività fisica e al monitoraggio della salute. È il primo dispositivo della linea dotato di un modulo per la connettività su reti mobile. All'interno della cassa waterproof trovano posto un processore dual core con prestazioni aumentate del 70% e nuovi sensori, tra i quali spicca un barometro. I prezzi fissati dalla mela morsicata per il lancio negli Stati Uniti sono di 399 dollari per la versione LTE e 329 per quella classica.