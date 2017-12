L’applicazione Files Go di Google per Android

Files Go è una nuova applicazione sviluppata da Google e destinata ai dispositivi Android, distribuita in download gratuito sulla piattaforma Play Store. È uno dei software realizzati e ottimizzati per l'esecuzione sulla Go Edition, una release più leggera della piattaforma per gli smartphone con specifiche tecniche di fascia bassa. Tra le funzionalità incluse anche quelle utili per liberare spazio eliminando contenuti duplicati, vecchie fotografie oppure gli allegati ricevuti all'interno delle chat. Non manca nemmeno la condivisione dei file in modalità offline, con protezione tramite crittografia.