ARCore, il nuovo SDK per la realtà aumentata

Costruito sulla base dell'esperienza acquisita con il progetto Tango, ARCore è il nuovo SDK proposto da Google e strutturato per offrire le potenzialità della realtà aumentata sul maggior numero possibile di dispositivi Android. Il funzionamento poggia su tre principi fondamentali: orientamento degli oggetti, identificazione delle superfici orizzontali e osservazione della luce ambientale. È compatibile con Java/OpenGL, Unity e Unreal. In questo filmato il gruppo di Mountain View mostra in anteprima alcune delle possibili applicazioni della tecnologia, visualizzando oggetti virtuali nel mondo reale.