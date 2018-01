ARMAR-6: un robot per i magazzini di Ocado

Il gruppo britannico Ocado, specializzato nella vendita di articoli online, ha avviato l'impiego sperimentale di un robot progettato per aiutare il personale addetto alla gestione del magazzino. L'unità si chiama ARMAR-6 ed è realizzata in collaborazione con alcuni istituti cole l'University College London e l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, con il sostegno economico dell'Unione Europea. Dispone di una struttura umanoide, con testa e braccia. Al momento si tratta di un prototipo, i cui movimenti vanno programmati in anticipo, ma presto sarà in grado di dare una mano ai suoi colleghi in carne e ossa.