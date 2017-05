Arte: tour interattivi dei musei su Street View

Effettuando una ricerca relativa a un'opera d'arte su Google è possibile accedere a Maps e successivamente a Street View, per intraprendere una visita virtuale e interattiva del museo che la ospita, passeggiando tra i corridoi, osservandola nei minimi dettagli grazie alle immagini in alta risoluzione e consultando informazioni dettagliate sull'autore, sul periodo storico e sulla tecnica utilizzata in fase di realizzazione. Questo grazie alla partnership che ha visto lavorare fianco a fianco il team Research di bigG e quello impegnato sulla piattaforma Google Arts & Culture.