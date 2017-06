Assassin’s Creed Origins, il primo trailer

Assassin's Creed Origins sarà ambientato nell'Antico Egitto e caratterizzato da un gameplay in stile action-RPG, con novità per quanto riguarda il sistema di combattimento e l'intelligenza artificiale che gestisce i personaggi. Questo il primo trailer pubblicato da Ubisoft, che permette di dare uno sguardo in anteprima alle suggestive location che sarà possibile visitare nel corso dell'avventura, riprodotte nei minimi dettaglio. La data di uscita è fissata per il 24 ottobre 2017 sulle piattaforme PC, PlayStation 4 e Xbox One.