Assistente Google per l’intrattenimento in famiglia

Grazie all'interazione mediante comandi vocali offerta dagli smart speaker della linea Google Home, l'intelligenza artificiale di bigG può essere sfruttata per l'intrattenimento dei più piccoli. L'Assistente Google è infatti capace di raccontare storie e inventare giochi, con un'attenzione particolare per quanto riguarda i contenuti educativi. I genitori sono inoltre in grado di monitorarne con precisione l'attività, affidandosi al sistema offerto dalla piattaforma Family Link. In altre parole, all'occorrenza l'IA di Mountain View può vestire i panni di una baby sitter digitale.