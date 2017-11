L’asteroide ‘Oumuamua nel nostro sistema solare

Il suo nome, 'Oumuamua, in lingua hawaiana significa "il primo messaggero messaggero proveniente da lontano". Un appellativo adatto, poiché si tratta della prima asteroide interstellare osservata all'interno del nostro sistema solare. Dopo aver transitato nei pressi della Terra ha preso la direzione di Marte e ora punta verso Giove, procedendo a una velocità stimata in 138.000 Km/h. Gli astronomi ritengono sia in viaggio da centinaia di milioni di anni. A differenze delle asteroidi spesso osservate, non è circondata da gas né polvere. Anche la sua forma allungata costituisce una particolarità.