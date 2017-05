ASUS ROG Zephyrus, notebook per il gaming

Il nuovo ASUS ROG Zephyrus (nome in codice GX501) è un notebook indirizzato ai giocatori che non accettano compromessi in termini di qualità del gameplay. Presentato in occasione dell'evento Computerx 2017 di Taipei, il computer è equipaggiato con sistema operativo Windows 10 e dal punto di vista delle specifiche tecniche offre un display IPS da 15,6 pollici Full HD, processore Intel Core i7-7700HQ, scheda video GeForce GTX 1080, fino a 24 GB di RAM DDR4, tastiera retroilluminata e sistema di raffreddamento Active Aerodynamic System composto da dissipatori in alluminio, ventole in polimero/cristallo liquido e heat pipe. Il tutto in soli 17,9 mm di spessore.