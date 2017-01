ASUS ZenBook 3 Deluxe sfida MacBook Pro

Il nuovo ASUS ZenBook 3 Deluxe rappresenta un'evoluzione del modello ZenBook 3 annunciato nel maggio dello scorso anno. Svelato a Las Vegas in occasione del Consumer Electronics Show 2017, il notebook mira a competere direttamente con la concorrenza del MacBook Pro di Apple. Il comparto hardware vede la presenza di un processore Intel Core di settima generazione e dal punto di vista del design spicca il telaio in alluminio ottenuto partendo da un singolo blocco di metallo, attraverso un processo di lavorazione in 40 step. Il display ha una diagonale pari a 14 pollici, con bordi ridotti al minimo.