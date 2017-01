ASUS ZenFone 3 Zoom con fotocamera Dual Lens

Due fotocamere posteriori, entrambe con risoluzione del sensore pari a 12 megapixel e zoom ottico, rappresentano il punto di forza del nuovo ASUS ZenFone 3 Zoom. Lo smartphone, presentato al Consumer Electronics Show 2017 di Las Vegas, offre inoltre il processore Qualcomm Snapdragon S625 e una batteria da 5.000 mAh. Agli amanti dei selfie si segnala invece il modulo frontale (Sony IMX214) da 13 megapixel con funzionalità Screen Flash per assicurare un'illuminazione ottimale dei volti in fase di scatto. Il display da 5,5 pollici AMOLED ha risoluzione Full HD e il telaio è realizzato in alluminio.