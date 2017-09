ASUS ZenFone 4 Pro, uno smartphone top di gamma

Display AMOLED con diagonale pari a 5,5 pollici e risoluzione Full HD (1920x1080 pixel), processore octa core Qualcomm Snapdragon 835, 6 GB di RAM, memoria interna da 64 GB per lo storage, dual camera posteriore da 12+16 megapixel (apertura f/1.7 e zoom ottico 2x), sensore frontale da 8 megapixel (apertura f/1.9), connettività LTE e batteria da 3.600 mAh. Una serie di specifiche tecniche di fascia alta per il nuovo ASUS ZenFone 4 Pro, smartphone Android che punta a competere nel segmento premium del mercato. Il prezzo è da top di gamma: 899 euro al momento del lancio in Italia.