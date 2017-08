ASUS ZenFone 4 Selfie Pro, due fotocamere frontali

Sono ben due le fotocamere frontali in dotazione ad ASUS ZenFone 4 Selfie Pro, un dispositivo chiaramente indirizzato a chi non può far meno di scattare e condividere selfie o "wefie", ovvero quelli di gruppo, grazie all'ottica grandangolare equipaggiata. Lo smartphone offre anche un display da 5,5 pollici con risoluzione Full HD, processore Qualcomm Snapdragon 625, 3 o 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. Sul retro è invece presente un sensore Sony IMX351 da 16 megapixel con PDAF e flash LED. Il telaio unibody in alluminio assicura un'adeguata robustezza, nonostante lo spessore ridotto a soli 6,85 mm.