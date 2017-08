ASUS presenta gli smartphone della linea ZenFone 4

Sei modelli, per ogni budget: la nuova linea ASUS ZenFone 4 propone smartphone adatti a soddisfare pressoché qualsiasi esigenza. Il motto è il motto è "We Love Photo". Si va dai top di gamma ZenFone 4 e ZenFone 4 Pro con display da 5,5 pollici Full HD alle varianti ZenFone 4 Selfie e ZenFone 4 Selfie Pro esplicitamente indirizzate agli amanti degli autoscatti, per finire con ZenFone 4 Max e ZenFone 4 Max Pro destinati alla fascia medio-bassa del mercato. Tutti sono equipaggiati al lancio con la versione Nougat del sistema operativo Android, ma il produttore ha già dichiarato l'intenzione di rilasciare in futuro l'aggiornamento ufficiale alla O Release.