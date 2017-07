ASUS ZenFone AR: realtà aumentata e virtuale

La realtà aumentata della tecnologia Tango e la realtà virtuale del sistema Daydream insieme, in un unico dispositivo, con lo smartphone ASUS ZenFone AR. Presentato all'inizio dell'anno in occasione dell'evento CES 2017, è disponibile per l'acquisto in Italia (al lancio con un prezzo di 899,00 euro). È equipaggiato con un display da 5,7 pollici (Quad HD), processore quad core Qualcomm Snapdragon 821, fino a 8 GB di RAM e storage che può arrivare a 256 GB di memoria interna. La fotocamera posteriore da 23 megapixel (Sony IMX318) è affiancata da altri due sensori per le funzionalità AR.