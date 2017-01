ASUS ZenFone AR con Tango e Daydream

Il primo smartphone al mondo con 8 GB di RAM è ASUS ZenFone AR. Tanta potenza per supportare al meglio sia la realtà aumentata che la realtà virtuale, grazie alla compatibilità con le tecnologie Tango e Daydream di Google. Presentato in occasione del Consumer Electronics Show 2017 di Las Vegas, il dispositivo integra inoltre un display Super AMOLED da 5,7 pollici con risoluzione Quad HD (2560x1440 pixel), processore quad core Qualcomm Snapdragon 821 e fino a 256 GB di memoria interna per lo storage. Arriverà sul mercato nel Q2 2017, con sistema operativo Android 7.0 Nougat e interfaccia personalizzata ZenUI 3.0.