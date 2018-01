Lo smartphone ASUS ZenFone Max Plus (M1)

Display da 5,7 pollici Full HD+ con proporzioni 18:9 e batteria molto capiente da 4.130 mAh per il nuovo ASUS ZenFone Max Plus (M1). Lo smartphone, con doppia fotocamera posteriore (8+16 megapixel), sensore frontale da 8 megapixel per i selfie, lettore di impronte digitali e processore octa core MediaTek MT6750T da 1,5 GHz, è in vendita nella versione con 3 GB di RAM e 32 GB di storage a 249,00 euro, mentre l'edizione con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna è proposta a 299,00 euro. Il sistema operativo preinstallato al lancio è Android 7.0 Nougat, arricchito dall'interfaccia personalizzata Zen UI 4.0 del produttore taiwanese.