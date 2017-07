Ataribox riporta in vita l’Atari 2600

Una riedizione dell'Atari 2600 che strizza l'occhio agli amanti del retrogaming e attira l'attenzione dei potenziali nuovi fan: Ataribox sarà disponibile con una finitura in legno sulla parte frontale come la console originale di fine anni '70 e con un più moderno design in vetro. Ancora nessuna informazioni ufficiale in merito a giochi inclusi (probabili grandi classici come Breakout, Asteroids e Pitfall), specifiche tecniche, prezzo e uscita. L'unica cosa certa è la presenza di quattro porte USB, un'uscita video HDMI, un lettore per schede SD e indicatori luminosi integrati nella scocca.