Atlas, il robot acrobata di Boston Dynamics

Boston Dynamics continua a evolvere le capacità del robot Atlas, unità dall'aspetto umanoide che ora è in grado di superare gli ostacoli saltando e addirittura di eseguire un backflip, un giro completo di 360 gradi all'indietro, per poi atterrare correttamente sulle gambe restando in equilibrio. In questo filmato la fase di test (in chiusura anche un tentativo non andato esattamente come sperato). Soluzioni simili tipo potranno un giorno essere impiegate in ambito industriale per compiere lavori di fatica come la movimentazione dei carichi oppure nelle situazioni di emergenza dove l'intervento degli operatori può costituire un rischio per la loro incolumità.