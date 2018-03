AURORA: un assistente con ologrammi e IA

AURORA è il nome di uno dei progetti messi in cantiere da Samsung per esplorare le potenzialità dell'intelligenza artificiale e come questa tecnologia possa migliorare la vita quotidiana degli utenti. Si tratta di un dispositivo all'interno del quale inserire lo smartphone (funge da caricabatteria wireless) e in grado di proiettare una sorta di ologramma: è così possibile interagire con un assistente personale, mediante comandi vocali o con semplici movimenti delle mani. Il sistema, sempre basandosi sull'IA, è inoltre in grado di interpretare le emozioni e gli stati d'animo, fornendo un feedback visuale coerente modificando la propria espressione facciale.