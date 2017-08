L’Automotive Vending Machine di TMALL

Si chiama Automotive Vending Machine e può essere in qualche modo paragonato a un enorme distributore automatico per comprare le automobili: si consulta l'elenco di quelle disponibili tramite un'applicazione installata sul proprio smartphone, si sceglie il modello desiderato e con un semplice tap sul display si completa l'acquisto. Il 10% della spesa viene addebitata subito, il resto viene pagato tramite la piattaforma Alipay fino alla completa estinzione del debito. L'idea è di TMALL, società controllata da Alibaba, che prevede di realizzare la struttura in Cina. In questo video il funzionamento.