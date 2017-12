BEAM: il bottone Bluetooth con display AMOLED

A prima vista può sembrare una normale spilla, ma BEAM è qualcosa di diverso: si tratta di un bottone digitale con display AMOLED (risoluzione 400x400 pixel) e dal comportamento personalizzabile, in grado di visualizzare immagini statiche, slideshow oppure GIF animate. Al suo interno sono presenti un accelerometro, un sensore di luce ambientale, un modulo Bluetooth per il collegamento allo smartphone Android o iOS e una batteria con autonomia garantita fino a 24 ore. Presente anche un pulsante (sì, il pulsante sul bottone) per l'accesso alle varie funzionalità. Il prezzo di vendita è fissato in 99,00 dollari.