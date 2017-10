BebèCare: Samsung e Chicco per la sicurezza dei bambini

BebèCare è il nuovo sistema progettato da Samsung per monitorare in sicurezza e con massima efficienza i propri figli in tenera età. La dimensione "in home" prevede una Samsung Gear 360 in grado di rilevare il pianto e i movimenti di un bambino in una culla; la dimensione "out of home" prevede invece la partnership con Chicco per rilevare la presenza di un bambino su di un seggiolino intelligente.

Le notifiche possono arrivare su un frigorifero, uno smartphone o una TV: Samsung è l'ecosistema entro cui riorganizzare le proprie priorità ed i propri tempi, delegando i problemi derivanti da deficit di attenzione ad una tecnologia in grado di controllare e notificare. BebéCare sarà a disposizione degli utenti a partire dal 2018.