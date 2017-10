Lo smartphone BlackBerry Motion con Android

Presentato all'inizio di ottobre, BlackBerry Motion è uno smartphone resistente all'acqua e alla polvere (certificazione IP67) che integra un display da 5,5 pollici Full HD con superficie antigraffio, processore Qualcomm 625, 4 GB di RAM, 32 GB di memoria interna per lo storage, fotocamere da 12 e 8 megapixel, porta USB Type-C e batteria da 4.000 mAh con tecnologia Quick Charge 3.0 per la ricarica rapida. Il sistema operativo preinstallato al lancio è Android 7.1 Nougat, ma il produttore ha già dichiarato di voler rilasciare in un secondo momento l'update alla piattaforma Android 8.0 Oreo.