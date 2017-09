Blue River: la tecnologia See & Spray

Il sistema See & Spray messo a punto da Blue River Technology si inserisce alla perfezione nell'ambito dell'agricoltura di precisione: impiega intelligenza artificiale e algoritmi di machine vision per identificare la tipologia di piante coltivate (confrontando le immagini con quelle presenti in un database), individuando dove applicare esattamente la quantità di pesticida necessaria per garantirne la crescita, senza intaccare quelle circostanti. La startup, fondata nel 2011 a Sunnyvale (California) è stata acquisita dal gruppo John Deere con un investimento pari a 305 milioni di dollari.