Boston Dynamics: la resistenza di SpotMini

L'unità SpotMini di Boston Dynamics, una sorta di cane robot, è in grado di aprire una porta e oltrepassarla anche se ostacolata in modo vigoroso da un operatore in carne e ossa. È quanto mostra questo nuovo test, che testimonia quanto l'unità sia in grado di resistere alle sollecitazioni esterne reagendo di conseguenza, senza perdere di vista il proprio obiettivo. Soluzioni di questo tipo potranno un giorno essere impiegate per gli interventi in situazioni d'emergenza, ad esempio in seguito a una calamità all'interno di edifici pericolanti dove l'incolumità del personale potrebbe essere messa a repentaglio.