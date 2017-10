Box Skills, tag automatici per il cloud storage

Sono sempre più i documenti e i contenuti multimediali che l'utenza affida ai server delle piattaforme di cloud storage. Catalogarli non è sempre un'operazione semplice. In un contesto di questo tipo entrano in gioco intelligenza artificiale e machine learning, come nel caso di Box Skills, un nuovo framework presentato da Box in grado di analizzare i file per associarvi tag ed etichette utili per trovarli rapidamente in un secondo momento. La versione beta sarà disponibile a partire dall'inizio del prossimo anno, andando ad agire su immagini (Image Intelligence), filmati (Video Intelligence) e audio (Audio Intelligence).