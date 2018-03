Browser a confronto: il consumo della batteria

Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome e Opera: i quattro browser più utilizzati al mondo messi fianco a fianco in un confronto, per stabilire quale (a pari condizioni di utilizzo) sappia garantire la migliore autonomia su un computer portatile. L'esperimento, condotto dal gruppo di Redmond, vede quattro laptop identici effettuare la riproduzione dello stesso video in streaming, partendo dal 100% di carica di batteria fino allo spegnimento. Il software che si rivela in grado di ridurre al minimo i consumi è Edge, che si spegne dopo 07:22:07. Al secondo posto si classifica Opera con 06:18:33, mentre Firefox cede a 05:09:30 e Chrome dopo soli 04:19:50. Questo il filmato del test, velocizzato con la tecnica del time lapse.