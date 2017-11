Il browser Microsoft Edge debutta su Android e iOS

L'edizione mobile del browser Microsoft Edge fa il suo debutto ufficiale (al momento non ancora in Italia) sui dispositivi Android e iOS, in download gratuito sulle piattaforme Play Store e App Store. Il gruppo di Redmond ha dunque deciso di distribuire la propria applicazione dedicata alla navigazione Web anche per i sistemi operativi di Google e Apple. La release arriva dopo circa due anni di test, condotti in collaborazione con la community di utenti che si è dimostrata preziosa fornendo feedback per la correzione dei bug riscontrati e per il miglioramento delle funzionalità incluse.